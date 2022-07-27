Бербок заявила, що в Німеччині зараз найгірші танки в Європі

У Німеччині застаріла частина запасів її армії, зокрема танків, повідомляє Новое время.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

Вона уточнила, що Німеччина у минулому витрачала менше на свою оборону.

"Ми думали і вірили в те, що ми житимемо у мирі в Європі. І тому в минулому ми витрачали менше на власну військову оборону, про це можна багато говорити, але це факт і це реальність. І тому нам важче постачати із власних запасів, тому що там техніка 50-річної давності ми думали, наприклад, більше ніколи не використовуватимемо танки" , — зазначила міністр.

Бербок також додала, що на сьогодні у Німеччини найгірші танки в Європі.

"Я маю на увазі наші військові танки, найгірші, які ви можете собі уявити, у Європі. Так було протягом останніх десятиліть, тому що Європа була побудована для життя у мирі. Це старомодно, і наші запаси зброї зараз не такі, які мають бути, за винятком деяких частин протиповітряної оборони, про що я сказала, тому ми не можемо постачати всі наші власні запаси. Тому така ситуація" , - додала Бербок.

22 липня колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Радіо НВ заявив, що, за його даними, Німеччина справді може дати Україні сотні бронетранспортерів та танки.