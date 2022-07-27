Зеленський поділився очікуваннями щодо нового прем'єра Британії

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що рівень співпраці між Києвом та Лондоном не зміниться після виборів нового глави британського уряду, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив в інтерв'ю британському телеканалу Talk TV, фрагменти якого цитує The Times.

Президент підкреслив, що хотів би співпрацювати з новим прем'єром так само, як і головою британського уряду Борисом Джонсоном, який пішов у відставку.

"Потрібні такі ж тісні відносини Великобританії з Україною. Я знаю, що ці два кандидати (у прем'єри - ред.) дуже поважні, і вони користуються підтримкою народу та суспільства Великобританії. Ми знаємо про цю підтримку. Ми знаємо про позитивну силу цих лідерів" , – наголосив Зеленський.

За словами президента, він стурбований, що за нового лідера британського уряду рівень підтримки України може зменшитися.

"Чесно кажучи, мене це хвилює. Ми хотіли б мати хоча б такий самий рівень підтримки… бо мої особисті стосунки з Борисом прискорили рівень наданої британської підтримки. Британці були лідерами у такій підтримці", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до фіналу виборів прем'єра Британії увійшли колишній міністр фінансів Ріші Сунак і чинний міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Також ми писали, що, за інформацією The Times, Борис Джонсон сподівається у майбутньому повернутися до прем'єрського крісла.