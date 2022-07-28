ОВА: окупанти вночі обстріляли Криворізький район

Вночі 28 липня війська РФ з "Ураганів" і ствольної артилерії вдарили по двох громадах Криворізького району Дніпропетровської області – Зеленодольській і Апостолівській.﻿ Про це, з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

У Зеленодольській громаді снаряди влучили по Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджено кілька будинків, зачеплені водопровід і газопровід. Люди не постраждали.

У Апостолівській громаді окупанти вдарили по селу Українка. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих.