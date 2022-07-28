Депутат: обидві партії Конгресу США підтримують постачання Україні ATACMS

У США обидві партії підтримують постачання Україні ракет великої дальності ATACMS. Про це повідомила член Палати представників від Демократичної партії США Елісса Слоткін із Мічигану на брифінгу за підсумками зустрічі депутатів з представниками Білому домі, повідомляє Ліга.net.

За словами депутата, в уряді США вважають за необхідне терміново, у найближчі три-шість тижнів, надати додаткову допомогу українцям, оскільки ЗСУ планує наступ на півдні, а у Вашингтоні хочуть, щоб цей наступ досяг успіху.

"Я думаю, що ми ясно почули від президента Зеленського і нам підтвердили сьогодні – українці дійсно хочуть кілька разів дати по зубах Росії до початку зими" , – сказала депутат.

Слоткін наголосила, що відправлення в Україну ракет великої дальності, відомих як ATACMS, які можуть вражати на відстані понад 280 кілометрів, підтримують представники обох партій – Демократичної та Республіканської.

ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS. Різні модифікації ракети ATACMS мають дальність стрільби від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах та штабах у тилу росіян.