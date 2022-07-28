ОВА: РФ завдала ракетного удару по промислових об'єктах Харкова

Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова. Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок ворожого удару пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо – постраждалих немає.

Також сьогодні зранку ворог інтенсивно обстріляв Чугуїв. Попередньо окупанти застосували РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряда у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа.

Постраждалих, за попередньою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, немає. На місці працюють профільні служби.

Протягом минулої доби ворог вів обстріли Харківського, Богодухівського, Ізюмського районів області.