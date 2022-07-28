Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1742 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3979 (+8) од,
- артилерійських систем – 894 (+11) од,
- РСЗВ - 258 (+0) од,
- засобів ППО - 117 (+0) од,
- літаків – 222 (+0) од,
- гелікоптерів – 190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 729 (+3),
- крилатих ракет - 174 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2854 (+7) од,
- спеціальної техніки - 75 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.
Дані уточнюються.