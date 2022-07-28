В Одеській ОВА розповіли про пожежу у порту

В Одеській ОВА розповіли про пожежу у порту
Фото: facebook.com/odessaseaport

Вночі в Одеському порту зайнялася пожежа, проте вона не пов'язана з обстрілом РФ. Про це повідомив спікер обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Ситуація в Одеській області повністю контрольована, додав Братчук.

"Уночі на території Одеського морського торговельного порту сталася пожежа, яку швидко та своєчасно ліквідували наші рятувальники. Вона не пов'язана з ворожими обстрілами", - заявив він.﻿

За попередніми даними, на одному із причалів порту сталося загоряння пиломатеріалів.

Постраждалих немає.

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