Україна вперше відзначає День державності

В Україні 28 липня вперше відзначають День державності. Відеопривітання президента Володимира Зеленського поширили на його сторінках у соцмережах.

"На мою думку, дуже важливо не лише відзначати появу державності, а й об’єднуватися задля її збереження. Ми думали, що запанували у своїй сторонці. Ми кладемо душу й тіло за нашу свободу. Бо забули, що ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми не забули, якого ми роду. А отже, нам точно усміхнеться доля, бо це наша доля" , – сказав президент.

При цьому у коментарі до відеовітання Зеленський зазначив, що сьогодні в країні неспокійний ранок через ракетний обстріл.

"Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди" , – наголосив він.

Нагадаємо, під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України у 2021 році Володимир Зеленський виступив з ініціативою запровадити нове державне свято — День української державності. Відзначати його вирішили у день хрещення Київської Русі-України 28 липня.