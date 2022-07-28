Новий генпрокурор затвердив Клименка на посаді голови САП

Новий генпрокурор затвердив Клименка на посаді голови САП
Фото: Facebook

Голова ОП Андрій Єрмак повідомив﻿, що керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

"Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення".

Доповнюється…

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