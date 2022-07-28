ОВА: окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву
Зранку, 28 липня, по Миколаєву було завдано масованого ракетного удару. Зруйновано будівлю школи. Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
"Попередньо відомо, що внаслідок влучання трьох ракет практично вщент зруйновано будівлю середньої школи у Корабельному районі", - йдеться в повідомленні.
Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю.
Також ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу ліквідовано.
Окрім цього, відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.