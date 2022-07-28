ОВА: окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву

Зранку, 28 липня, по Миколаєву було завдано масованого ракетного удару. Зруйновано будівлю школи. Про це повідомив﻿ начальник ОВА Віталій Кім.

"Попередньо відомо, що внаслідок влучання трьох ракет практично вщент зруйновано будівлю середньої школи у Корабельному районі" , - йдеться в повідомленні.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив﻿, що поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю.

Також ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу ліквідовано.

Окрім цього, відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.