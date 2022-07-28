Віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Донецької області евакуюватися, повідомляє Новое время.

Верещук зазначила, що ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру: немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням.

"Попереду осінньо-зимовий період. Тому, людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних" , — повідомила міністр.

За її словами, створено штаб, який займатиметься питаннями евакуації.

"Отже, готуємо мешканців Донецької області до евакуації! Створено штаб, розгортаємо сили та засоби. Області в центрі та на заході країни готуються приймати наших людей зі сходу" , — написала вона.

Верещук звернулась до мешканців Донецької області.