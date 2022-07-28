Верещук закликала жителів Донецької області евакуюватися
Віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Донецької області евакуюватися, повідомляє Новое время.
Верещук зазначила, що ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру: немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням.
"Попереду осінньо-зимовий період. Тому, людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних", — повідомила міністр.
За її словами, створено штаб, який займатиметься питаннями евакуації.
"Отже, готуємо мешканців Донецької області до евакуації! Створено штаб, розгортаємо сили та засоби. Області в центрі та на заході країни готуються приймати наших людей зі сходу", — написала вона.
Верещук звернулась до мешканців Донецької області.
"Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики й води, без тепла та зв’язку, без ліків та їжі, під обстрілами, піддаєте себе та своїх близьких смертельній небезпеці. Немає причин так робити. Евакуюйтеся. Вчасно", — заявила вона.