NYT: Експерти побачили ознаки виснаження російської армії

Американське видання The New York Times стверджує, що західні експерти помітили ознаки виснаження російської армії, повідомляє, повідомляє Новое время.

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі зазначив, що "Росія зібрала те, що я називаю паровим катком", маючи на увазі свою військову міць.

"Ми не знаємо, коли Росія видихнеться" , — зазначив він.

РФ набрала силу з квітня, коли президент Володимир Путін зробив східну частину Донбасу центром своєї загарбницької кампанії.

Баррі сказав, що критичне питання полягає в тому, чи досягне Москва "кульмінаційної точки" — точки, в якій "наступ вичерпає запаси або зазнає стільки втрат, що його неможливо буде продовжувати".

Є деякі свідчення того, що такий момент може наближатися.

За кілька тижнів російські наступальні операції не принесли значних стратегічних успіхів.

Газета припускає, що РФ могла навмисно повільно нарощувати темпи, але професор стратегічних досліджень у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії Філліпс О’Брайєн сказав, що кількість її артилерійських ударів по Донецькій області також знизилася.

Дані із супутників NASA, які виявляють пожежі та теплові аномалії по всьому світу, показують, що російські далекобійні обстріли значно скорочуються.

Одним із можливих пояснень такого зниження є вплив нещодавно розгорнутих ракетних систем HIMARS, якими Україна завдавала ударів по російських складах боєприпасів за лінією фронту.

Водночас дії України на півдні змушують Росію звертати туди підвищену увагу. Москва збільшує кількість ракетних ударів, щоб зірвати український контрнаступ.

У нещодавньому звіті лондонського Королівського інституту об'єднаних озброєнь йдеться: "Те, що може стати серйозним випробуванням для збройних сил обох країн, схоже, швидко наближається".