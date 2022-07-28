У США закликали визнати РФ державою-спонсором тероризму

Сенат США прийняв резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через війни в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

"Резолюцію прийнято в Сенаті з поправкою та виправленою преамбулою шляхом голосування", - повідомляється на сайті американського Конгресу.

У документі уряд РФ звинувачується у здійсненні кампанії терору та застосуванні сили проти цивільних осіб під час другої чеченської війни, завдання ударів у Сирії, підтримці з 2014 року сепаратистів на Донбасі.

У документі стверджується, що сенат США "розглядає дії уряду РФ, вчинені за вказівкою Володимира Путіна як спонсорування терористичних актів".

Також резолюція закликає держсекретаря США включити РФ до списку держав-спонсорів тероризму.