СБУ: В управління держави передали арештовані активи на 15 млрд

В СБУ повідомляють, що упродовж цього тижня до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передали арештовані активи на близько 15 млрд грн.

Так, в управління держави перейшли:

80 майнових комплексів (санаторії, спортивні установи тощо) у різних регіонах орієнтовною вартістю 7 млрд грн, які були незаконно виведені з державної власності і передані на баланс профспілок України;

активи 19 українських компаній, які контролювались російськими корпораціями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть" та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн, а також тисячі закріплених за ними об’єктів нерухомого та рухомого майна на сотні мільйонів гривень.

Активи з російськими бенефеціарами арештували в рамках кримінального провадження за фактом підготовки, планування та введення РФ війни проти України.

"Що стосується майна, яке перебувало на балансі Федерації профспілок України, то за інформацією кібердепартаменту СБУ, з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації незаконно відчужили 80 курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів. Це робилося шляхом заниження ринкової вартості об’єктів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом державного майна.

Такі схеми завдавали збитків державі в особливо великих розмірах" , - додали в СБУ.

До АРМА за ініціативи СБУ передані такі об’єкти як:

готелі "Турист" та "Дружба" у Києві;

санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі, одеський санаторій "Куяльник", "Моршинський" у Львівській області та "Поляна" на Закарпатті;

спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.

"Триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушень і притягнути винних до відповідальності" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що АРМА зможе здійснювати менеджмент вказаних активів з метою отримання прибутку для держави, до моменту поки їх буде остаточно вилучено на користь України відповідно до ЗУ "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів".