Світовий банк оцінив збитки українського телеком-ринку у 2,6 млрд доларів

Через російську агресію понад 720 інтернет-операторів України зазнали значних збитків - Світовий банк оцінив збитки українського телеком-ринку у 2,6 млрд дол, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили в Мінцифри.

"Через російську агресію понад 720 інтернет-операторів зазнали значних збитків.

Зруйновано цифрову інфраструктуру, сотні кілометрів кабелю та десятки тисяч одиниць обладнання. Загалом майже чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку та понад 3000 базових станцій мобільного", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу до рівня довоєнного розвитку, необхідно 1,79 млрд дол. Через руйнування мереж прямі збитки компаній вже сягнули 0,71 млрд дол.

Найбільші телеком-втрати зосереджені на Сході України.

Так, оператори, які надають послуги на Харківщині, зазнали 22% збитків, Запоріжжі - 18%, Донеччині - 17%, Херсонщині - 10%, Чернігівщині - 6%, Луганщині - 7%.

Економічні втрати телеком-ринку Світовий банк оцінив у понад 0,1 млрд дол, адже компанії надають на 22% менше послуг, ніж до 24 лютого, та втрачають дохід і далі.

Станом на липень 2022 року:

якість фіксованого інтернету в Україні повернулася до довоєнного рівня (на початку травня вона була нижчою на 13%), а мобільного зв'язку — залишається на 19% нижчою;

12,2% населених пунктів повністю втратили доступ до мобільного зв'язку, а 3,1% — частково;

11% базових станцій мобільних операторів не працюють.

"Оцінка потреб у відновленні є попередньою. Адже війна триває. З кожним деокупованим містом нас очікують зруйновані мережі й нова потреба для швидкого відновлення зв’язку.

Оцінку здійснила команда Світового банку у співпраці з Мінцифрою, НКЕК та Київською школою економіки. Також враховувалася інформація від центральних органів виконавчої влади та військово-цивільних адміністрацій", - додали у Мінцифри.

Оцінка базується на методиці оцінки збитків від наслідків катаклізмів, розробленій Світовим банком (Damage, Loss, and Needs Assessment Guidance Notes, Volumes 1–3), та здійснена в тісній співпраці з командою Світового банку.