Поліція просить родичів зниклих безвісти здати зразки ДНК

Голова Національної поліції Ігор Клименко закликав﻿ родичів безвісти зниклих осіб здати зразки ДНК, щоб пришвидшити процес ідентифікації загиблих внаслідок військових дій.

"Загалом виявлено близько 1600 тіл українців. Частина з них ще не ідентифіковані. Тому я прошу прямих родичів зниклих безвісти або загиблих осіб прийти в поліцію і здати тест на ДНК, щоб ми могли цю роботу пришвидшити" , - заявив очільник НПУ.

За його словами, криміналісти Нацполіції показали свою ефективність під час роботи на місцях ворожих ракетних обстрілів у Кременчуці та Вінниці, де загинуло і травмувалося багато людей.

Зокрема, завдяки двом мобільним ДНК-лабораторіям, які Україна отримала від партерів, правоохоронці мали змогу проводити ДНК-тести на місці.

Клименко також повідомив, що незабаром американська сторона передасть Нацполіції ще 26 таких ДНК-лабораторій.