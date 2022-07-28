Bloomberg: Саудівська Аравія може підвищити ціни на нафту для Азії

Саудівська Аравія може збільшити ціну сорт нафти Arab Light для азійських покупців, повідомляє Новое время.

Лідер ОПЕК+ Саудівська Аравія може підвищити ціну на основний сорт нафти Arab Light для азійських покупців, попри прогнози про просідання ринку у вересні. Про це пише Bloomberg.

Очікується, що найбільший у світі експортер сирої нафти продаватиме нафту Arab Light для Азії з премією $10,80 за барель.

У той же час, падіння маржі азіатських переробників означає, що таке підвищення може знизити будь-які запити на додаткові барелі, вважають трейдери.

Як зазначає агентство, у липні світові ціни на нафту наближаються до свого першого послідовного щомісячного зниження з кінця 2020 року, оскільки інвестори намагаються оцінити ризики рецесії в США, посилення грошово-кредитної політики і зусиль Китаю зі стримування Covid-19.

За словами трейдерів, бичачий імпульс для близькосхідної нафти, ймовірно, досягне переломного моменту наступного місяця для відвантажень у жовтні. Маржа крекінгу бензину в Азії впала більш ніж на 70% з кінця червня, а маржа дизельного палива – на 39%.

Раніше повідомлялося, що у квітні Азія вперше обігнала Європу як найбільший покупець російської нафти.