Рада підтримала закон про особливі гарантії для громадян Польщі

Громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після прийняття Закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив депутат Верховної ради Ярослав Желізняк.

Закон передбачає громадянам Польщі:

права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців, держреєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків

провадження господарської діяльності

здобуття освіти, соцвиплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.

Відповідно до закону громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 липня вніс до Верховної ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.