Окупанти активно перекидають військову техніку через Мелітополь

Третій день поспіль окупаційні війська Російської Федерації активно перекидають військову техніку через Мелітополь, повідомляє РІА-Мелітополь.

Для того, щоб у городяни не могли передати дані, загарбники глушать зв'язок. Вчора колона військової техніки з новим для нашого регіону маркуванням пересувалася в південному напрямку у бік Херсонського фронту Інтереультурною вулицею через Новий Мелітополь.

Якщо раніше містом рухалися бойові машини зі свастикою Z і V, то вчора це було вже позначення О – сили Білорусі.

За інформацією місцевих жителів, рашисти зупиняються на кільці на Херсон, щоби дочекатися колони. У колоні їдуть тентовані вантажівки із прапором СРСР, танки та бронетранспортери з триколором. Саме на тентованих вантажівках і була свастика О.

Раніше ми повідомляли, що два дні тому через Мелітополь у напрямку Херсона пройшли понад сотню одиниць бойових машин, знищуючи дороги.