Облрада: окупанти намагаються прокласти понтонну переправу у Херсоні

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський оприлюднив фотосвідчення того, як російські окупанти намагаються прокласти понтонну переправу у Херсоні після того, як ЗСУ влучними ударами пошкодили Антонівський міст, повідомляє Українська правда.

Про це Соболевський повiдомив у Facebook.

"Чотири буксири, які тягнуть за собою понтони з автомобілями, не вирішать проблеми з постачанням військового угруповання орків у Херсоні. Не сильно вони допоможуть і за відступу окупаційних військ. І точно на них не вистачить місця для колаборантів, коли їх господарів поженуть з Херсона".

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