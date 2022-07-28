Росіяни будуть роздавати свої паспорти на окупованій Харківщині

На окупованих територіях Харківської області росіяни розпочали прийом документів на отримання громадянства РФ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське медіа "РИА Новости" з посиланням на заяву так званої "влади" окупованого регіону.

Окупанти планують приймати документи за системою "спрощеного оформлення". За словами одного з колаборантів, на цьому етапі лише формується база даних населення, яке бажає отримати російське громадянство.

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