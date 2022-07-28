Росіяни будуть роздавати свої паспорти на окупованій Харківщині
На окупованих територіях Харківської області росіяни розпочали прийом документів на отримання громадянства РФ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське медіа "РИА Новости" з посиланням на заяву так званої "влади" окупованого регіону.
Окупанти планують приймати документи за системою "спрощеного оформлення". За словами одного з колаборантів, на цьому етапі лише формується база даних населення, яке бажає отримати російське громадянство.
Передісторія:
- У травні президент Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства Росії мешканців окупованих територій України.
- МЗС України засудило указ президента Росії про паспортизацію населення тимчасово захоплених територій.
- На початку червня у Запорізькій області окупанти почали видавати перші російські паспорти.