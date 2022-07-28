Президент Литви нагородив Зеленського орденом Вітаутаса Великого

Президент Литви Гітанас Науседа нагородив українського лідера Володимира Зеленського орденом Вітаутаса Великого із золотим ланцюгом — найвищою державною нагородою Литовської Республіки, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

"Ця найвища литовська державна нагорода символізує історичну єдність наших народів, спільну боротьбу та перемоги" , - зазначив Науседа.

Науседа розповів, як Зеленський зізнався йому, що не планував бути «воєнним президентом».

Литовський лідер також підкреслив, що сьогодні розповіді про подвиги українського народу поширюються світом і подякував українцям за те, як рішуче вони відстоюють свою незалежність.

Фото: пресслужба президента

"Ваша боротьба — це також наша боротьба, литовці. Це нагадує нам часи, коли ми разом боролися проти спільного ворога" , - зазначив він.

Зеленський подякував литовському колезі та всьому народу Литви за важливу героїчну підтримку України.