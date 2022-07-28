Президент Литви нагородив Зеленського орденом Вітаутаса Великого
Президент Литви Гітанас Науседа нагородив українського лідера Володимира Зеленського орденом Вітаутаса Великого із золотим ланцюгом — найвищою державною нагородою Литовської Республіки, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба президента України.
"Ця найвища литовська державна нагорода символізує історичну єдність наших народів, спільну боротьбу та перемоги", - зазначив Науседа.
Науседа розповів, як Зеленський зізнався йому, що не планував бути «воєнним президентом».
Литовський лідер також підкреслив, що сьогодні розповіді про подвиги українського народу поширюються світом і подякував українцям за те, як рішуче вони відстоюють свою незалежність.
"Ваша боротьба — це також наша боротьба, литовці. Це нагадує нам часи, коли ми разом боролися проти спільного ворога", - зазначив він.
Зеленський подякував литовському колезі та всьому народу Литви за важливу героїчну підтримку України.
"Це не було для наших держав політикою – це відображає однаково сильну волелюбність наших народів. Народів, які йшли і йдуть разом європейською історією", — сказав президент України.