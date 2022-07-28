Суспільне: у Херсоні вдвічі зросли ціни після закриття Антонівського мосту

Херсонці запасаються продуктами, адже в місті вдвічі підскочили ціни на ринках після закриття Антонівського мосту, повідомляє Українська правда.

"Після закриття Антонівського мосту у Херсоні на ринках вдвічі зросли ціни. За овочами стоять черги, а вибір - невеликий".

За інформацією журналістів, люди намагаються швидше все скупити та запастися продуктами.

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