Суспільне: у Херсоні вдвічі зросли ціни після закриття Антонівського мосту

Суспільне: у Херсоні вдвічі зросли ціни після закриття Антонівського мосту
Фото: Telegram

Херсонці запасаються продуктами, адже в місті вдвічі підскочили ціни на ринках після закриття Антонівського мосту, повідомляє Українська правда.

"Після закриття Антонівського мосту у Херсоні на ринках вдвічі зросли ціни. За овочами стоять черги, а вибір - невеликий".

За інформацією журналістів, люди намагаються швидше все скупити та запастися продуктами.

Передісторія: 

  • Стратегічно важливий Антонівський міст у Херсоні зазнав обстрілів 19 липня та 20 липня.
  • Третього удару ЗСУ завдали по мосту ввечері 26 липня.
  • Окупанти заявили, що Антонівський міст отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України і був перекритий.
  • У Херсонські облраді підтвердили, що пересуватися мостом неможливо після останнього удару ЗСУ.

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