Кремль знову погрожує Швеції та Фінляндії через вступ до НАТО

У Москві пригрозили "симетричною реакцією" на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, якого цитує ТАСС.

"Що стосується нашої реакції на вступ цих країн до НАТО, то, як сказав президент нашої країни, ця реакція буде симетричною. Тобто вони можуть вибрати різний шлях руху всередині Північноатлантичного альянсу: або помірний, або, що називається, повністю розкрити хвіртку і прийняти рішення про створення баз на своїй території, розміщення ударних озброєнь. Симетрично цьому будуть прийматися наші кроки у відповідь" , - підкреслив Медведєв.

При цьому він визнав, що НАТО зараз домінує в Балтійському морі. Це нібито ускладнює "ситуацію з безпекою для всіх".

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що у Росії немає ніяких проблем з Фінляндією і Швецією через їх планів щодо вступу в НАТО.