ООН: перше судно з українським зерном може попрямувати до Сомалі

Перше судно з українським зерном може вийти з порту Одеської області вже завтра, 29 липня. Ймовірно, корабель попрямує до Сомалі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив заступник генсекретаря ООН Мартін Гріффітс під час брифінгу.

"Ми сподіваємось і плануємо, що перше судно може вирушити найближчими днями. Сподіваюся, що це станеться завтра" , - зазначив він.

Представник ООН додав, що разом зерном Україна відправить на експорт добрива.

За словами Гріффітса, перше зерно, яке вивезуть з українських портів, попрямує до Сомалі. Шлях туди займе шість тижнів.

Крім того, Гріффітс заявив, що спостерігачі ООН та Туреччини будуть присутні у портах Одеської області. Вони будуть контролювати завантаження.

"Для судів, що йдуть до українських портів, інспекції проводитимуться в турецькому порту. Так легше це виконувати, щоби переконатися, що на цих судах немає контрабанди та зброї. І у нас будуть спостерігачі від ООН та Туреччини в порту Одеси, щоб переконатися, що йде відвантаження зерна та вихід суден" , - додав він.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина, ООН та Росія підписали угоду для вивезення українського зерна.

Для цього в Україні знову відкриють порти в Одесі та Чорноморську, а також порт "Південний".