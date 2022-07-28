У ЗСУ розповіли, з яких систем окупанти вдарили по Кропивницькому

Російська армія завдала удару по Кропивницькому Кіровоградської області ракетами ймовірно з оперативно-тактичного комплексу "Іскандер К", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, це було дві ракети, які ворог із випустив з тимчасово окупованої території України.

Радіус ураження комплексу "Іскандер К" - до 500 кілометрів.

За даними місцевої влади, зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару - до 26.

"Один потерпілий - в тяжкому стані, один - від госпіталізації відмовився" , - повідомив голова Кіроворадської ОВА Аркадій Райкович.

У місті Кропивницький опівдні 28 липня пролунали вибухи. Місцева влада підтвердила, що був ракетний удар. Повідомлялося про 5 загиблих.

За даними місцевої влади, ракети влучили в ангари Льотної академії та компанії "Урга". Постраждала авіаційна техніка та довколишні будівлі. Також отримали пошкодження навчальні літаки та цивільний АН-26.