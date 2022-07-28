Німеччина передала Україні засоби захисту від зброї масового ураження

Федеральна міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у четвер оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, спрямований на посилення захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Німеччини.

До пакету допомоги входять деконтамінаційні системи типу HEP70 – шість транспортних засобів, кожен із яких оснащений двома резервуарами для знезаражувальної речовини, а також "значний початковий запас" деконтамінаційних агентів

Загальна вартість пакету допомоги становить понад 860 тисяч євро. Зазначається, що українські військові пройшли попереднє навчання, щоб користуватися наданими системами, а можливості Бундесверу не будуть зменшені.

"Бундесвер підтримує Україну не тільки важким озброєнням. Тепер я вирішила також передати німецьку зброю із пакету захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Це забезпечить українські Збройні сили необхідною здатністю негайного знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів" , – зазначила Ламбрехт.

Напередодні стало відомо, що федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

В останні тижні Берлін не раз критикували через повільне постачання зброї Україні, зокрема через так звану схему кругового обміну. Німецькі урядовці самі визнавали проблеми з постачанням.

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.