Мер Миколаєва повідомив про кілька вибухів у місті під час тривоги

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив про кілька вибухів у місті під час повітряної тривоги, повідомляє Новое время.

"У місті пролунало кілька вибухів" , - написав він у Telegram.

У цей момент у Миколаєві було оголошено повітряну тривогу.

Росія обстрілює Миколаїв майже щодня. Вранці 28 липня країна-агресор обстрілами зруйнувала будівлю школи, також було пошкоджено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди.

Раніше в Оперативному командуванні Південь повідомляли, що війська РФ стали активніше обстрілювати південні регіони України, у тому числі Миколаїв після звільнення українськими силами Андріївки в Херсонській області.