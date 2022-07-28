Сі Цзіньпін провів переговори з Байденом і попередив про Тайвань

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Сторони, зокрема, обговорили конфлікт між країнами, який виник через Тайвань, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

"Ми рішуче проти сепаратизму і зовнішнього втручання в справи Тайваню і ніколи не залишимо місця незалежності Тайваню в будь-якій формі" , - заявив Сі Цзіньпін в ході переговорів.

При цьому лідер КНР підкреслив, що такої ж позиції з питання незалежності Тайваню "дотримуються китайський уряд і народ".

"Громадську думку не можна порушувати, граючи з вогнем, ви підпалите себе. Я сподіваюся, що американська сторона ясно це розуміє" , - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в США запланували візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі в Тайвань.

Після цього між Китаєм і США розгорівся скандал. Пекін пригрозив американцям "рішучими заходами" у разі, якщо візит Пелосі відбудеться.