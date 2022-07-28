УЗ пришвидшує два поїзди між Україною та Польщею і змінює графік

Укрзалізниця повідомила, що прискорить поїзд з Києва до Варшави та додасть вагони, через збільшений попит на цей рейс, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Укразалізниці.

В Укрзалізниці розповіли, що два поїзди сполученням між Україною та Києвом пришвидшать та буде змінений час відправки.

Вже з 15 серпня поїзд №67 Київ - Варшава вирушатиме з Києва о 17:27 (замість 18:23) і прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33). Також до нього додадуть ще два вагони, оскільки попит на цей рейс стрімко зростає.

А з 16 серпня поїзд №24 Хелм - Київ вирушатиме з Хелма о 16:46 (замість 16:05) і прибуватиме в Київ за попереднім розкладом о 07:29.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Києва до Запоріжжя. Він буде курсувати через 10 міст.