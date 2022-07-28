Джонсон заявив, що піде у відставку, попри заклики залишитись

Британський прем'єр Борис Джонсон підтвердив, що піде у відставку, незважаючи на петиції із закликом залишити його лідером консерваторів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Herald Scotland.

"Ми підійшли до наступного етапу великих політичних естафетних перегонів. Я можу вас запевнити, що естафетну паличку буде передано непомітно в руки когось іншого. Я можу запевнити вас, що ця людина продовжить вести ту ж програму" , - заявив Джонсон, виступаючи на бізнес-форумі у Бірмінгемі.

Нагадаємо, Джонсон, який раніше подав у відставку, може стати наступним генеральним секретарем НАТО.

Зеленський сподівається, що рівень співпраці між Києвом і Лондоном не зміниться після виборів нового прем'єра.