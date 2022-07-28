Зеленський назвав очікування від наступного пакету санкцій проти Росії

Україна очікує від Євросоюзу на ухвалення чергового пакету санкцій проти Росії. Зокрема необхідно повністю відключити країну-агресора від SWIFT, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчить заява президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу із литовським колегою Гітанасом Науседою.

"Ми чекаємо на наступний пакет. Ми чекаємо на жорсткіші речі. Ми кілька разів говорили, якщо відключаєте банки від системи SWIFT, то, будь ласка, відключайте всю банківську систему РФ. Ми бажаємо, щоб незабаром розглядалися ці можливості", - наголосив президент.

При цьому він додав, що Україна відчуває підтримку Євросоюзу у протистоянні до країни-агресора.

"Ми не можемо сьогодні сказати, що завтра хочемо запровадити остаточний пакет санкцій, але ми можемо бачити підтримку з боку ЄС, що санкційна політика продовжується", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Науседа сьогодні, 28 липня, відвідав Київ із офіційним візитом. Він провів переговори із Зеленським.