Кім: у Коблевому двоє людей підірвалися на міні в морі під час купання

У Коблевому двоє людей підірвалися на міні в морі під час купання, повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє Новое время.

У Telegram він нагадав, що в області діє заборона купання.

"Повторюю, якщо заборонено, то є причини. 2 людини підірвалися на міні в Коблеві, купаючись під час заборони" , — пише він.

15 липня на Одещині у прибережних водах одного з пляжів місцевий житель підірвався на міні.

2 липня на одному з пляжів Одеської області чоловік під час запливу в море підірвався на міні, а ще один відпочивальник отримав контузію та легкі подряпини.

11 червня на пляжі в Грибівці Одеської області від вибуху російської міни у воді загинув відпочивальник.