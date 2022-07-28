Данилов розповів, коли ЗСУ завдадуть удару по Керченському мосту

Данилов розповів, коли ЗСУ завдадуть удару по Керченському мосту
Фото: sluga-narodu.com

Збройні сили України завдадуть удару по незаконно побудованому Керченському (Кримському) мосту, який з'єднує окупований Крим з Росією, коли військове командування поставить відповідне завдання, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі NTA.

"У разі необхідності це рішення приймуть військові. Що стосується Кримського моста або іншої інфраструктури, повірте, все знаходиться під пильним контролем. Як тільки буде необхідність, можливість і завдання — все буде зроблено і не тільки щодо цього об'єкта", — наголосив він.

Данілов також додав, що військові успіхи України залежать від швидкості постачання озброєнь від західних партнерів.

Як повідомлялось, генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва, заявив, що Україна має знищити Керченський міст та звільнити окупований Крим, якщо не хоче відтягування війни ще на кілька років.

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