ДСНС: російські окупанти обстріляли Бахмут із Ураганів, є жертви

У четвер, 28 липня, російські окупанти обстріляли Бахмут Донецької області. В результаті загинули троє людей, ще троє людей отримали поранення, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє ДСНС.

У відомстві уточнили, що рятувальники госпіталізували одного постраждалого до лікувального закладу Бахмута.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни обстріляли Бахмут чотири рази з Ураганів.

За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.

"Вже зараз відомо про мінімум трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків" , - заявив він.

Вранці в середу, 27 липня, війська РФ завдали ударів по Бахмуту Донецької області. Снаряди влучили у п'ятиповерховий житловий будинок та готель.

Після майже повного захоплення Луганської області російські окупанти активізували обстріл міст Донецької області. Бахмут називають однією з цілей військ РФ.