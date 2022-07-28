Рютте: Нідерланди не припинять військову допомогу Україні цього літа

Нідерланди не мають наміру припиняти надавати військову допомогу Україні цього літа, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter прем'єр-міністра Марка Рютте.

"Після недавнього візиту я поговорив з Володимиром Зеленським про зернову угоду і ракетні обстріли портів Одеси та Миколаєва. Нідерланди продовжують підтримувати Україну, особливо в цей вирішальний момент. Цього літа поставки нідерландської військової допомоги не припиняться" , - зазначив він.

Президент України у своєму Twitter додав, що в ході телефонного дзвінка обговорювалося оборонне співробітництво, а також фінансова підтримка від Європейського союзу.

Зазначимо, минулого тижня статс-секретар Міноборони Нідерландів Крістоф ван дер Мат говорив, що країна підходить до межі своїх можливостей у питанні поставок зброї Україні.

Нагадаємо, раніше в липні під час візиту до України Рютте обіцяв, що його країна поставить самохідні гаубиці.

Нідерландський прем'єр є прихильником того, щоб Захід продовжував надавати Києву військову допомогу.