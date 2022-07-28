Кулеба: у деяких партнерів знову починається "свербіж" на тему переговорів з РФ

Росія хоче продовжувати повномасштабну війну, а деякі партнери України знову починають порушувати тему переговорів, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону в четвер, 28 липня.

"Під приводом бажання пом'якшити ситуацію перед зимовим сезоном у деяких партнерів знову починається "свербіж" на тему переговорів з РФ. Але ми дуже спокійно і чітко роз'яснюємо їм, чому їхні сподівання на конструктивну позицію Росії не відповідають дійсності" , - зазначив Кулеба.

6 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що зараз із Росією веде переговори лише підгрупа з гуманітарних питань для обміну полоненими і тілами загиблих.

Раніше Подоляк казав, що мирний договір із Росією можливий, коли Україна відновить свою територіальну цілісність.

14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до мирних переговорів із РФ, але тільки тоді, коли кремлівський режим піде на припинення бойових дій.

Голова переговорної делегації з Росією Давид Арахамія повідомляв, що Україна зможе відновити мирні переговори з РФ, коли зміцнить свої сили завдяки контрнаступу та коли окупанти повернуться до позицій 23 лютого.