США шукають докази втручання "кухаря Путіна" у вибори

Державний департамент США в четвер оголосив про винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про іноземне втручання у вибори з боку наближеного до Владіміра Путіна олігарха Євгєнія Прігожина і пов’язаного з ним "Агентства інтернет-досліджень", повідомляє Європейська правда.

Держдеп США шукає інформацію, яка дозволить встановити іноземну фізичну чи юридичну особу, "що свідомо брала чи бере участь у втручанні у вибори в США, а також інформацію, що дозволить попередити, ускладнити або сприятливим чином розв’язати акт іноземного втручання у вибори".

Відомство уточнює, що шукає інформацію про так зване "Агентство інтернет-досліджень" (IRA), Євгєнія Прігожина і пов’язаних із ними російських фізичних та юридичних осіб і спільників. Наводиться також перелік із 12 співробітників IRA, причетних до втручання у вибори 2016 року.

"Агентство інтернет-досліджень" – це російська організація, відома також як "Ольгінська фабрика тролів" (через назву села в Московській області РФ, де вона розташовувалася). З 2014 року IRA, використовуючи мережу підконтрольних організацій, здійснювала інформаційні операції з метою впливу на громадську думку.

Зокрема, американські спецслужби встановили факти причетності "Агентства інтернет-досліджень" до втручання у виборчу кампанію перед президентськими виборами 2016 року у США.

Євгєній Прігожин – російський олігарх, відомий як власник групи компаній "Конкорд". Компанії відомі як переможці тендерів на забезпечення харчування державних і військових структур Росії, через що Прігожин отримав неформальне прізвище "кухар Путіна". "Конкорд" фінансувала діяльність "Агентства інтернет-досліджень".

Пригожин також вважається менеджером і фінансистом ПВК "Вагнера", яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в зарубіжних країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік. Відомі факти участі "вагнерівців" у нинішній повномасштабній війні Росії в Україні.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні видав ордер на арешт Прігожина після того, як йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США. У лютому 2021 року Федеральне бюро розслідувань США оголосило Прігодина в розшук.

Міністерство фінансів США у вересні 2020-го запровадило санкції проти кількох росіян і російських компаній з мережі Пригожина.