Зеленський: ніхто у світі не вкладає у тероризм більше, ніж Росія

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер, 28 липня, наголосив, що Росію потрібно визнати країною-спонсором тероризму, повідомляє Новое время.

Глава держави нагадав, що лише за першу половину доби і лише в Києві пролунало чотири повітряні тривоги. Російські окупанти завдали ракетних ударів по Київській області, Кропивницькому, Миколаєву, продовжували стратегічно безглузді та жорстокі штурми на Донбасі, сказав він.

"Дякую кожному і кожній, хто відбиває цей терор. І хочу подякувати також американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію, що закликає Держдепартамент США визнати Росію державою — спонсором тероризму. Можна взяти будь-який день в Україні — сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладає в тероризм більше за Росію" , — додав Зеленський.

Він зазначив, що на російський терор має бути юридична реакція на глобальному рівні, і немає жодної раціональної причини, щоб у США такої реакції не було.

28 липня Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав світову спільноту визнати Росію спонсором тероризму на тлі незліченних воєнних злочинів РФ, у тому числі вбивств мирних жителів і ракетних ударів по цивільній інфраструктурі українських міст. 3 травня Верховна Рада звернулася з таким закликом до Палати представників і Сенату Конгресу США.