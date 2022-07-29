ОВА: Росіяни обстріляли житловий квартал Нікополя

Голова ОВА Валентин Резніченко заявив про те, що російські окупаційні війська в ніч на 29 липня вдарили по Нікопольському та Криворізькому районам Дніпропетровської області, попередньо без жертв.

"По Нікополю російська армія поцілила з «Градів». Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди.

Зачепило лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків", - повідомив голова ОВА.

За даними ОВА, люди не постраждали.

У місцях обстрілу розкидані уламки реактивних снарядів.