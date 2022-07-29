Стратком: ВСУ підняли в повітря російські склади в Іловайську та Брилівці

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили , що Збройні сили влучили по складах боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці Херсонської області.

За даними офіційного відомства Збройних сил, в Іловайську "переважна більшість" росіян загинули, а склад БК згорів вщент.

Перед Іловайськом українські військові, повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій, влучили у склад в Брилівці.