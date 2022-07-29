Генштаб: ЗСУ вже знищили 40 500 окупантів

Генштаб: ЗСУ вже знищили 40 500 окупантів
Фото: wikimedia.org

За даними Генерального штабу, Збройні сили України за добу знищили 270 окупантів, а з початку російської агресії було вбито 40 500 військових РФ. Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому напрямку.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 до 29.07 орієнтовно склали:

  • особового складу 40 500 (+270) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1749 (+7) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од.,
  • артилерійських систем – 900 (+6) од.,
  • РСЗВ - 258 (+0) од.,
  • засобів ППО - 117 (+0) од.,
  • літаків – 222 (+0) од.,
  • вертольотів – 190 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2),
  • крилатих ракет - 174 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од.,
  • спеціальної техніки – 77 (+2).

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