Генштаб: ЗСУ вже знищили 40 500 окупантів
За даними Генерального штабу, Збройні сили України за добу знищили 270 окупантів, а з початку російської агресії було вбито 40 500 військових РФ. Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому напрямку.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 до 29.07 орієнтовно склали:
- особового складу 40 500 (+270) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1749 (+7) од.
- бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од.,
- артилерійських систем – 900 (+6) од.,
- РСЗВ - 258 (+0) од.,
- засобів ППО - 117 (+0) од.,
- літаків – 222 (+0) од.,
- вертольотів – 190 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2),
- крилатих ракет - 174 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од.,
- спеціальної техніки – 77 (+2).