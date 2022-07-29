Генштаб: ЗСУ вже знищили 40 500 окупантів

За даними Генерального штабу, Збройні сили України за добу знищили 270 окупантів, а з початку російської агресії було вбито 40 500 військових РФ. Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому напрямку.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 до 29.07 орієнтовно склали: