НБУ: Обсяг готівки в обігу з квітня зменшився на 11 млрд

За даними НБУ, сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 липня 2022 року, становила 674 млрд грн - порівняно з початком квітня цього року спостерігається поступове скорочення готівки в обігу, повідомляє Економічна правда.

Так, станом на 1 липня в обігу перебувало майже 3 млрд шт. банкнот на загальну суму 668,7 млрд грн, а також майже 14,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,1 млрд грн.

"Це на 46,4 млрд грн або на 7,4% більше, ніж на початку 2022 року (на 01.01.2022 – 627,6 млрд грн).

Водночас, якщо порівнювати з початком квітня цього року, спостерігається поступове скорочення готівки в обігу. Так, цьогоріч за квітень-червень вона зменшилася майже на 2% або на 11 млрд грн (станом на 1 квітня 2022 року в обігу перебувало 685 млрд грн)" , - йдеться у повідомленні НБУ.

При цьому, на одного жителя України припадало: 72 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року - 71 та 162 шт. відповідно).

Традиційно в готівковому обігу найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу), а найменше - монет номіналом 10 гривень (0,8%).Найменше зараз банкнот в обігу номіналом 10 гривень (4% від загальної кількості банкнот в обігу), зазначають в Нацбанку. Це пов'язано з тим, що такі банкноти НБУ поступово - в міру їх зношення - замінює на відповідні обігові монети, які можуть значно довший час перебувати в обігу.

Найбільше ж у готівковому обігу тепер банкнот номіналом 500 гривень (24,9% від загальної кількості банкнот в обігу).

"Така зміна відбулася через зростання попиту на цей номінал банкнот, а також збільшення обсягів вилучення з обігу банкнот номіналом 200 грн, зокрема старого дизайну" , - пояснили в регуляторі.

У НБУ додали, що в умовах війни багато українців віддають перевагу безготівковим операціям із платіжними картками, які є безпечнішими.