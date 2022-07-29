РосЗМІ заявили про загибель 53 українських полонених, у ГУР кажуть – стріляла РФ

Російська ЗМІ вранці 29 липня заявила про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені, повідомляє Українська правда.

Російські журналісти заявляють, що нібито "ЗСУ прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові".

"РИА Новости" з посиланням на бойовиків пише, що кількість убитих зросла до 53, ще 75 отримали поранення

Росіяни пишуть, що ЗСУ вдарили по колонії, щоб убити полонених, які "почали свідчити". Про що саме "показання" – невідомо.

Джерела видання "Українська правда" у розвідці повідомили, що зафіксовано артилерійські удари росіян у напрямку Оленівки. Атака була з боку окупантів.

Інше джерело повідомило, що днями українських полонених перевели до промзони, саме у цей барак, по якому 29 липня був удар:

"Це був барак, у якому були бійці "Азова", їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому".