Рада "заморозила" тарифи на газ, опалення та гарячу воду

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

За словами Железняка, законопроект ухвалили після майже двох місяців дискусій – "за" проголосували 260 народних депутатів.

Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів діятиме під час воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.

Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на: