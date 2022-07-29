Рада "заморозила" тарифи на газ, опалення та гарячу воду
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.
За словами Железняка, законопроект ухвалили після майже двох місяців дискусій – "за" проголосували 260 народних депутатів.
Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів діятиме під час воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.
Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:
- послуги з розподілу газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.