Посли G7 прибули до Одеси: РФ має поважати "зернову угоду"
Посли країн "Групи семи" в Україні приїхали до Одеси, заявляючи про важливість угоди щодо експорту української агропромислової продукції.
Про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом з Туреччиною, щоб наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України. Росія має поважати угоду", - написала Сіммонс у своєму Twitter.
Як повідомлялося, минулої п'ятниці у Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу щодо роботи з експортом українського продовольства морським шляхом.