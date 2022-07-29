Посли G7 прибули до Одеси: РФ має поважати "зернову угоду"

Посли країн "Групи семи" в Україні приїхали до Одеси, заявляючи про важливість угоди щодо експорту української агропромислової продукції.

Про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом з Туреччиною, щоб наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України. Росія має поважати угоду", - написала Сіммонс у своєму Twitter.

Мої хитромудрі G7 консультантів і я є в Odesa з turkey для reiterate важливість UN-brokered ділових покупок, щоб бути вийнятий з України.



Russia must respect the deal. #FoodIsNotAWeapon



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Як повідомлялося, минулої п'ятниці у Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу щодо роботи з експортом українського продовольства морським шляхом.