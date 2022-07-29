Через посередників: Латвія відновила закупівлю російського газу

Оператор газотранспортної системи Латвії відновив закупівлю російського газу. При цьому оплата за енергоносій провадиться в євро, а не в рублях, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив глава компанії Айгарса Калвітіса з посиланням на Delfi.

"Latvijas gāze зараз купує газ, але ми не купуємо газ у Газпрому, тому що не можемо розрахуватися з Газпромом. У нас є інший постачальник" , — сказав Калвітіс.

Представник компанії не назвав нового постачальника, оскільки це комерційна інформація.

Нагадаємо, в середині липня Латвійський Сейм затвердив остаточні виправлення до закону про енергетику, який забороняє імпорт російського газу з 1 січня 2023 року.

У четвер, 28 липня, уряд Латвії підтримав пропозицію міністерства оборони щодо надання додаткової військової підтримки Україні.