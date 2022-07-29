Sina: Китай оголосив військові навчання в Південно-Китайському морі

Збройні сили Китаю почали військові навчання в Південно-Китайському морі. Маневри проходять на тлі підготовки можливої поїздки спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє китайске видання Sina.

Повідомляється, що навчання пройдуть протягом двох днів в чотирьох районах Південно-Китайського моря - в акваторіях провінцій Гуандун і Хайнань. При цьому цілі навчань і кількість задіяних сил не уточнюється.

Американське видання NBC з посиланням на джерела пише, що сьогодні ж починається турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Пелосі країнами Азії.

На даний момент точно відомо, що делегація відвідає Японію, Південну Корею, Малайзію і Сінгапур. Візит на Тайвань поки значиться як попередній.

Як заявив конгресмен Рік Ларсен (Вашингтон) офіційні особи Китаю чинили на нього тиск, щоб запобігти поїздку Пелосі на Тайвань. За його словами, співробітник китайського посольства в телефонному дзвінку вимагав скасувати візит.

Нагадаємо, запланований візит Пелосі на Тайвань серйозно загострив напруженість між Китаєм і США. Офіційний Пекін вимагає скасувати поїздку, оскільки вважає її втручанням у внутрішні справи Китаю. Вашингтон побоюється, що літак з американською делегацією взагалі можуть збити.

У зв'язку з цим США направили до берегів Тайваню авіаносець, а Пекін погрожує острову тим, що йому "доведеться відчути гнів", якщо Пелосі все-таки відвідає цю територію.