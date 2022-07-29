ОДА: окупанти стягують плату з херсонців за переправу через Дніпро

ОДА: окупанти стягують плату з херсонців за переправу через Дніпро
Фото: Telegram

У Херсоні окупанти беруть гроші з місцевих мешканців, які хочуть дістатися другого берега Дніпра, хоча ця послуга мала бути безкоштовною, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив виконувач обов'язків голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій в Telegram.

"У Херсоні окупанти запустили поромну переправу через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту. Окупаційна влада заявляла, що користуватися нею можна буде безкоштовно, але очевидці розповідають, що одна поїздка коштує 250 грн".

У обладміністрації додали, що переправою користуються російські військові для транспортування техніки.

Передісторія: 

  • 28 липня стало відомо, що в Херсоні військові РФ викрали пасажирський теплохід і з його допомогою переправляються через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.
  • Херсонська обладміністрація підтвердила, що Антонівський міст уцілів після удару ЗСУ, однак пересуватися ним неможливо.

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