Міноборони Німеччини: Україна отримає 16 танків для наведення переправ
Німеччина вирішила передати Україні шістнадцять танків для наведення мостів, повідомляє Європейська правда.
Про це у своєму Twitter заявило Міністерство оборони Німеччини.
"З метою подальшої підтримки сухопутних сил України, міністерка Ламбрехт вирішила передати партію з 16 танків-мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою", - зазначають у повідомленні.
У розширеному описі зазначають, що "Бібери" використовують для швидкого створення мостів для подолання військами водних перешкод і складного рельєфу, коли ширина потрібної переправи не перевищує 20 метрів. Кожен з елеметів для мосту має довжину близько 11 метрів (створений міст - 22) і ширину чотири метри. Такий міст може витримувати у тому числі бронетехніку.
Нагадаємо, також стало відомо, що Північна Македонія передасть Україні радянські танки Т-72.